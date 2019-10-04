Белла Хадід показала екзотичну білизну Ріанни

Аня Мартинюк 04 жовтня 2019, 12:07

22-річна Белла Хадід стала зіркою показу моди від Ріанни. Так, вона показала незвичну білизну.

Новину передає «Преса України».

Популярна модель Белла Хадід постала у жовтій мереживній білизні з накидкою з капюшоном. Так, на своїй сторінці у соцмережі вона оприлюднила знімок з шоу Rivana's Savage X Fenty. Як відомо, зірка подіуму зробила знімок за кулісами презентації колекції білизни від Ріанни.

22-річна знаменитість також додала напис до знімку: «Жовте небо, окутане світлом».

«Вона виглядала сенсаційно. Така худа, така зваблива», - відзначили у коментарях.

Нагадаємо, 31-річна Ріанна представила колекцію на Тижні моди в Нью-Йорку. А саме в Бруклінському центрі Barclays.