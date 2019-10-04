Белла Хадід показала екзотичну білизну Ріанни

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22-річна Белла Хадід стала зіркою показу моди від Ріанни. Так, вона показала незвичну білизну.
Новину передає «Преса України».
Популярна модель Белла Хадід постала у жовтій мереживній білизні з накидкою з капюшоном. Так, на своїй сторінці у соцмережі вона оприлюднила знімок з шоу Rivana's Savage X Fenty. Як відомо, зірка подіуму зробила знімок за кулісами презентації колекції білизни від Ріанни.
22-річна знаменитість також додала напис до знімку: «Жовте небо, окутане світлом».
«Вона виглядала сенсаційно. Така худа, така зваблива», - відзначили у коментарях.
Нагадаємо, 31-річна Ріанна представила колекцію на Тижні моди в Нью-Йорку. А саме в Бруклінському центрі Barclays.
11:27: Дубінський змусить Разумкова відзвітувати за бездіяльність з розслідування злочинів Гонтаревої і Ко
09:37: Путін погоджується завершити війну з Україною миром – нардеп
09:02: Журналісти передали прес-секретарю Зеленського шкіряний подарунок (ВІДЕО)
07:41: Путін про росЗМІ: Можуть показувати Україну у невигідному світлі
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