Дубінський змусить Разумкова відзвітувати за бездіяльність з розслідування злочинів Гонтаревої і Ко

Аня Мартинюк 04 жовтня 2019, 11:27

Олександр Дубінський відреагував на заяву Дмитра Разумкова про те, що він пояснить своє небажання ставити на голосування раніше пропоноване створення слідчої комісії з НБУ та Фонду гарантування виключно у письмовій формі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 жовтня, депутат «Слуги народу» Олександр Дубінський відреагував на дії голови ВРУ Дмитра Раумкова. Як відомо, останній відмовився ставити на голосування питання про винесення в зал проекту зі створення слідчої комісії з НБУ та Фонду гарантування. Навіть більше, він заявив, що пояснить своє рішення виключно в письмовій формі.

Дубінський нагадав, що раніше Разумков сам заявляв про необхідність провести аудит того, що було зроблено, і реформ, щоб зрозуміти, «хто повинен бути нагороджений, а хто не дуже».

«Ну що ж. Якщо спікер хоче довести ситуацію до абсурду і письмових відповідей, то я підготую відповідний запит до керівництва Верховної Ради. Вважаю, що народу України треба пояснити причину бездіяльності влади з розслідування злочинів Гонтаревої і Ко по розграбуванню банків і розкрадання коштів вкладників», - написав Дубінський у соцмережі.

Він також додав, що якщо Разумков отримав пряму вказівку МВФ, то про це треба сказати офіційно.