Поблизу Львова розбився літак, є загиблі

Аня Мартинюк 04 жовтня 2019, 10:55

Авіакатастрофа трапилась на Львівщині. Тут аварійну посадку здійснив вантажний літак.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 жовтня, поблизу Львова близько 07:10 розбився літак. Судно АН-12 за попередніми даними, перевозило 8 людей. Наразі відомо про 5 загиблих. Ще трьох людей госпіталізували. Відповідну інформацію надали прес-службі ДСНС у Львівській області.

Інші джерела зазначають, що на літаку було 12 пасажирів та 4 членів екіпажу. Відомо, що транспортний літак зник з радару при заході на посадку. А саме за 13,7 км до міжнародного аеропорту «Львів». Близько 07:29 екіпаж повітряного судна вийшов на зв’язок та повідомив, що була здійснена аварійна посадка.

«О 7:46 літак Ан-12 знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги», - зазначили у ДСНС.

Відомо, що літак не горів. Також зазначається, що він летів з Іспанії. На місці працюють рятувальники.