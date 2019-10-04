Фото кума Путіна викликало шок у Мережі

Аня Мартинюк 04 жовтня 2019, 10:17

Фото Віктора Медведчука налякало інтернет-спільноту. Так, українці назвали одіозного політика «жахіттям».

Новину передає «Преса України».

Лідер партії ОПЗЖ, яка захищає в Україні інтереси Путіна, Віктор Медведчук, дещо налякав інтернет-спільноту. Так на сторінці «Вибори» у Фейсбук з’явилось фото кума Володимира Путіна.

На знімку Медведчук підморгує, тримаючи у руці американську ручку. Автор публікації додав до світлини напис «Жахіття». Інтернет-спільнота оцінила публікацію.

«Квазімодо без горба», - з’явилось у коментарях.

«Фу…Бридь …..», - також зазначила інтернет-спільнота.

Нагадаємо, раніше Віктор Медвечук та Вадим Рабінович намагались попіаритись на звільненні українських полонених