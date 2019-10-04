Фото кума Путіна викликало шок у Мережі

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Фото Віктора Медведчука налякало інтернет-спільноту. Так, українці назвали одіозного політика «жахіттям».
Новину передає «Преса України».
Лідер партії ОПЗЖ, яка захищає в Україні інтереси Путіна, Віктор Медведчук, дещо налякав інтернет-спільноту. Так на сторінці «Вибори» у Фейсбук з’явилось фото кума Володимира Путіна.
На знімку Медведчук підморгує, тримаючи у руці американську ручку. Автор публікації додав до світлини напис «Жахіття». Інтернет-спільнота оцінила публікацію.
«Квазімодо без горба», - з’явилось у коментарях.
«Фу…Бридь …..», - також зазначила інтернет-спільнота.
Нагадаємо, раніше Віктор Медвечук та Вадим Рабінович намагались попіаритись на звільненні українських полонених
09:37: Путін погоджується завершити війну з Україною миром – нардеп
09:02: Журналісти передали прес-секретарю Зеленського шкіряний подарунок (ВІДЕО)
07:41: Путін про росЗМІ: Можуть показувати Україну у невигідному світлі
07:07: Зеленський записав відео про «формулу Штайнмайера» (ВІДЕО)
06:37: Політолог розділив мітингувальників Києва на три групи
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