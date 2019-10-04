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Путін погоджується завершити війну з Україною миром – нардеп

Аня Мартинюк 04 жовтня 2019, 09:37
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Путін погоджується завершити війну з Україною миром – нардеп

Представник партії «Слуга народу» Богдан Яременко розповів про своє бачення майбутніх кроків Володимира Путіна. За його словами, він готовий на мир.

Новину передає «Преса України».

Народний депутат України Богдан Яременко, який входить в президентську партію «Слуга народу», виступив в ефірі ток-шоу «Право на владу». Так, він зазначив, що кремлівський лідер Володимир Путін погоджується завершити війну з Україною миром.

Політик пояснив, що війна Путіну дуже дорого обхдиться. При цьому Яременко назвав президента РФ раціональним.

«Він (Путін – ред.) раціональний політик. Він дбає про інтереси своєї держави. Він бачить, що санкції коштують йому дуже дорого, він не може розвивати свою країну, не має доступу до ресурсів. Він не може розвивати навіть ту сферу, яка є життєво важливою. Це енергетична сфера. Оскільки немає доступу до технологій. Для нього дуже дорого утримувати наші території», - заявив український нардеп.

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