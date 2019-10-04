Журналісти передали прес-секретарю Зеленського шкіряний подарунок (ВІДЕО)

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Журналіст Сергій Грішин вирішив вручити Юлії Мендель незвичний подарунок. Обирав він його, звертаючи увагу на поведінку прес-секретаря президента.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 3 жовтня, журналіст Сергій Грішин прибув до Офісу президента. Так, він навідався до прес-секретаря Володимира Зеленського Юлії Мендель й не з пустими руками, а з подарунком. Мова йде про повідок і намордник.
«Сходив в Офіс президента України передати подарунок Володимиру Зеленському для роботи з Юлією Мендель», – розповів він.
Грішин додав, що за подарунком ніхто не вийшов.
«УДОшники «не змогли додзвонитись». Від мене теж трубку не брали. Довелось передавати через бюро перепусток», – зазначив він.
Нагадаємо, раніше Юлія Мендель опинилась у центрі скандалу. Так, вона відштовхнула представника ЗМІ, який намагався задати питання Андрію Богдану, керівнику Офісу президента. У зв’язку з таким ходом подій спілка журналістів закликала Мендель та Офіс Президента вибачитися.
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