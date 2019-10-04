Гриневич вилучала з освіти все українське - Ніцой

Аня Мартинюк 04 жовтня 2019, 08:20

Лариса Ніцой порадила новій міністерці Ганні Новосад не йти стопами Лілії Гриневич.

Новину передає «Преса України».

Громадська активістка Лариса Ніцой згадала про роботу Лілії Гриневич на посту міністра освіти. У новому інтерв’ю вона зазначила, що якщо нова міністр Ганна Новосад піде по стопам Гриневич, це буде ганьба.

«Якщо ж вона просто продовжуватиме традицію своєї попередниці Гриневич і розмиватиме українські смисли в сучасній освіті, то це буде ганьба і ні до чого доброго не призведе», – зазначила Ніцой.

За її словами, якщо ж Новосад триматиме курс на підсилення українських смислів, це буде похвально й добре позначиться на дітях.

«Тут варто зауважити: у чому, наприклад, на мою думку, був головний недолік роботи вже колишньої міністерки Гриневич: вона просто вилучала із підручників та освітньої програми все українське: змісти, цінності. Таким чином все робили космополітичним, без прив’язки до рідної землі, традицій і цінностей. А це дуже важливо», - додала Ніцой.