Гриневич вилучала з освіти все українське - Ніцой

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Лариса Ніцой порадила новій міністерці Ганні Новосад не йти стопами Лілії Гриневич.
Новину передає «Преса України».
Громадська активістка Лариса Ніцой згадала про роботу Лілії Гриневич на посту міністра освіти. У новому інтерв’ю вона зазначила, що якщо нова міністр Ганна Новосад піде по стопам Гриневич, це буде ганьба.
«Якщо ж вона просто продовжуватиме традицію своєї попередниці Гриневич і розмиватиме українські смисли в сучасній освіті, то це буде ганьба і ні до чого доброго не призведе», – зазначила Ніцой.
За її словами, якщо ж Новосад триматиме курс на підсилення українських смислів, це буде похвально й добре позначиться на дітях.
«Тут варто зауважити: у чому, наприклад, на мою думку, був головний недолік роботи вже колишньої міністерки Гриневич: вона просто вилучала із підручників та освітньої програми все українське: змісти, цінності. Таким чином все робили космополітичним, без прив’язки до рідної землі, традицій і цінностей. А це дуже важливо», - додала Ніцой.
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