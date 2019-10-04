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Володимир Путін заявив, що може погодитися з твердженням про те, що росЗМі показують Україну у невигідному світлі. Однак, якщо це правда.
Новину передає «Преса України».
Президент Росії Володимир Путін зробив цікаву заяву. За його словами, телеканали РФ можуть показувати сусідню Україну «в невигідному світлі». Кремлівський лідер також додав, що робити цього, особливо виставляючи в поганому світлі саме країну та її народ, не треба.
«Наші телевізійні навіть державні канали ведуть незалежну, як це не здасться дивним, редакційну політику. Якщо ви вважаєте, що вони показують Україну в невигідному світлі – я з вами згоден, якщо це так. Ми не повинні виставляти нашого сусіда та братський народ, без всякого перебільшення, в якомусь невигідному світлі, мова може йти тільки про політику чинної влади, але ніяк про країну, про народ», - зазначив він.
Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дозволяє видавати українцям дозвіл на проживання в РФ за спрощеною процедурою. Ще один "подарунок" від Путіна - спрощена процедура оформлення дозволу на тимчасове проживання.
07:41: Путін про росЗМІ: Можуть показувати Україну у невигідному світлі
07:07: Зеленський записав відео про «формулу Штайнмайера» (ВІДЕО)
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09:35: Надувна лялька і насос: Тищенко-політик не зміг дати логічну відповідь про Донбас (ВІДЕО)
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