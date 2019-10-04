Зеленський записав відео про «формулу Штайнмайера» (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 04 жовтня 2019, 07:07

Володимир Зеленський звернувся до українців. Так, він пояснив, що ніяких угод з незаконними збройними формування РФ підписано не було.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський записав відео звернення до українців. На відео він розповідає, що ніяких підписань угод з «ЛДНР» не було. За його словами,українська сторона в листі спецпредставника ОБСЄ показала узгодження позицій по тексту «формули Штайнмайера».

«Підписували ми якісь загальні угоди з так званими «ДНР» або «ЛНР»? Ні! Ми відправили окремий лист пану Сайдіку, де показали узгодження позицій по тексту цієї формули», - йшлось в його заяві.

Зеленський особливо наголосив на тому, що ормула повинна бути імплементована в новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. Президент додав, що новий закон про особливий статус Донбасу буде розроблятись разом із суспільством. Лідер країни також пообіцяв, що не буде перейдена жодна «червона лінія».