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Олександр Кочетков дав свій коментар з приводу людей, які збираються під Офісом президента з протестом. За його словами, більшість з них – справжні патріоти.
Новину передає «Преса України».
Політолог Олександр Кочетков заявив, що у потенційних вуличних акціях можуть брати участь три групи протестуючих. За його словами, до 10% - це прихильники попередньої влади, до 5% - підкуплені «націоналісти», які для Віктора Медведчука створюють потрібну картинку, інші - патріоти, які не бажають повзучої капітуляції.
«От саме остання найбільш численна група в силу своєї щирості піде до кінця і стане основою протестів. До неї напевно приєднаються вимушені переселенці, скривджені фермери, середній і дрібний бізнес, "евробляхери" (а навіщо ви старанно робите з усіх них ворогів?). І саме з цією групою влада повинна цілеспрямовано працювати», - зазначив він у соцмережі.
Кочетков додав, що у цій ситуації найгіршим за ухиляння від діалогу з людьми може бути пересмикування фактів і нестримна брехня в стилі Петра Порошенка.
07:41: Путін про росЗМІ: Можуть показувати Україну у невигідному світлі
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06:37: Політолог розділив мітингувальників Києва на три групи
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09:35: Надувна лялька і насос: Тищенко-політик не зміг дати логічну відповідь про Донбас (ВІДЕО)
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