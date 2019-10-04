Політолог розділив мітингувальників Києва на три групи

Аня Мартинюк 04 жовтня 2019, 06:37

Олександр Кочетков дав свій коментар з приводу людей, які збираються під Офісом президента з протестом. За його словами, більшість з них – справжні патріоти.

Новину передає «Преса України».

Політолог Олександр Кочетков заявив, що у потенційних вуличних акціях можуть брати участь три групи протестуючих. За його словами, до 10% - це прихильники попередньої влади, до 5% - підкуплені «націоналісти», які для Віктора Медведчука створюють потрібну картинку, інші - патріоти, які не бажають повзучої капітуляції.

«От саме остання найбільш численна група в силу своєї щирості піде до кінця і стане основою протестів. До неї напевно приєднаються вимушені переселенці, скривджені фермери, середній і дрібний бізнес, "евробляхери" (а навіщо ви старанно робите з усіх них ворогів?). І саме з цією групою влада повинна цілеспрямовано працювати», - зазначив він у соцмережі.

Кочетков додав, що у цій ситуації найгіршим за ухиляння від діалогу з людьми може бути пересмикування фактів і нестримна брехня в стилі Петра Порошенка.