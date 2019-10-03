Свобода зіграла з Порошенком злий жарт – депутат (ВІДЕО)

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Максим Бужанський вкотре звернув увагу на те, що колишній президент Петро Порошенко невпинно критикує владу, хоч самого є за що критикувати. Як виявилось, екслыдер почав заговорюватись.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 жовтня, депутат від партії «Слуга народу» Максим Бужанський оприлюдним на своїй сторінці у соцмережі змонтоване відео, на якому показано колишнього президента Петра Порошенка у 2016 та 2019 році.
Як відомо, наразі 5 президент країни активно критикує чинну владу. Зокрема, підтримання формули Штайнмайера. Раніше ж він сам підтримував її.
У зв’язку з таким ходом подій Бужанський зазначив, що скоро Петро Порошенко почне здавати своїх людей.
«Самі бачите, п'янке повітря свободи зіграло злий жарт. І Остапа понесло. Треба садити товариша, інакше він виступить проти тих, хто крав при Порошенко, втрачаємо хлопця», - написав нардеп, додаючи відповідне відео.
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