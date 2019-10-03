Надувна лялька і насос: Тищенко-політик не зміг дати логічну відповідь про Донбас (ВІДЕО)

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Микола Тищенко, який став депутатом від «Слуги народу», не зміг дати гідну відповідь журналістам, які поцікавились про Донбас. Зокрема, формулу Штайнмаєра.
Новину передає «Преса України».
Депутат від партії «Слуга народу» Микола Тищенко осоромився, спілкуючись з журналістами. Далекий від політики шоумен порівняв Донбас з гумовою лялькою.
Даючи коментар «Громадському», він розповів, що таке формула Штайнмаєра.
«Наприклад, ви берете надувну ляльку, ви знаєте, як з нею поводитися. Або ви берете машину, щоб з нею поводитися, вам необхідна інструкція», - розмірковував нардеп.
Також Тищенко вважає, що попередня влада залишила «насос», маючи на увазі Україну, який «куди не візьмеш, все щось не працює».
Інтернет-спільнота одразу розкритикувала політика за його рівень знать та нездатність сформулювати думку.
«Микола, краще б ти танцював...чи шо ти там раніше робив, я не знаю», - відзначили у Мережі.
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