Світоліна вийшла до чвертьфіналу China Open

Аня Мартинюк 03 жовтня 2019, 08:49

Гордість України Еліна Світоліна виборола перемогу до чвертьфіналу China Open. Стало відомо, з ким їй доведеться зустрітись на корті.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 2 жовтня, 3 ракетка світу Еліна Світоліна увійшла до чвертьфіналу China Open. Так, вона перемогла двадцятирічну американську тенісистку Софію Кенін. В 1/8 фіналу зустріч тенісисток завершилась рахунком 6:3, 6:7 (8:10), 6:3.

До слова, минулого літа Світоліна двічі програла американці.

Далі українська зірка повинна випробувати свої сили з тенісисткою із Нідерландів Кікі Бертенс. Вона є восьмою ракеткою світу.