Світоліна вийшла до чвертьфіналу China Open

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Гордість України Еліна Світоліна виборола перемогу до чвертьфіналу China Open. Стало відомо, з ким їй доведеться зустрітись на корті.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 2 жовтня, 3 ракетка світу Еліна Світоліна увійшла до чвертьфіналу China Open. Так, вона перемогла двадцятирічну американську тенісистку Софію Кенін. В 1/8 фіналу зустріч тенісисток завершилась рахунком 6:3, 6:7 (8:10), 6:3.
До слова, минулого літа Світоліна двічі програла американці.
Далі українська зірка повинна випробувати свої сили з тенісисткою із Нідерландів Кікі Бертенс. Вона є восьмою ракеткою світу.
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