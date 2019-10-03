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40 обстрілів: Бойовики путіна «підігріли» обстановку на Донбасі

Аня Мартинюк 03 жовтня 2019, 08:19
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40 обстрілів: Бойовики путіна «підігріли» обстановку на Донбасі

Вбивці, які захищають інтереси Володимира Путіна на Донбасі, почали активніше стріляти в бік захисників України. За дві доби – 40 обстрілів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 жовтня, стало відомо, що путінські найманці на Донбасі 30 разів відкривали вогонь в бік українських захисників. Ворог продовжує нехтувати мінськими домовленостими, застосовуючу зброю, передану з Росії – міномети калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

«За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення», - йдеться у повідомленні.

Уже сьогодні ворог 10 разів відкривав вогонь. На щастя, впродовж поточної доби українська сторона втрат не понесла.

 

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