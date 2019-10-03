Microsoft показав смартфон з двома екранами (ВІДЕО)

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Компания Microsoft здивувала новинкою, подвійним смартфоном Surface Duo.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що Microsoft презентував у Нью-Йорку смартфон під назвою Surface Duo. Його особливість – два окремі екрани. Усіх характеристик новинки компанія не розкрила.
Наразі відомо, що телефон нагадує книжку, він має 5,6-дюймові екрани всередині. Для здійснення дзвінків смартфон складається.
Працює телефон на ОС Android. Над створенням такого гаджету Microsoft працювала разом з Google. Очікується, що телефон стане доступним в кінці наступного року.
08:19: 40 обстрілів: Бойовики путіна «підігріли» обстановку на Донбасі
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