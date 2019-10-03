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Microsoft показав смартфон з двома екранами (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 03 жовтня 2019, 07:46
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Microsoft показав смартфон з двома екранами (ВІДЕО)

Компания Microsoft здивувала новинкою, подвійним смартфоном Surface Duo.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що Microsoft презентував у Нью-Йорку смартфон під назвою Surface Duo. Його особливість – два окремі екрани. Усіх характеристик новинки компанія не розкрила.

Наразі відомо, що телефон нагадує книжку, він має 5,6-дюймові екрани всередині. Для здійснення дзвінків смартфон складається.

Працює телефон на ОС Android. Над створенням такого гаджету Microsoft працювала разом з Google. Очікується, що телефон стане доступним в кінці наступного року.


 

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