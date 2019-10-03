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Сінді Кроуфорд розкрила один із секретів боротьби зі старінням

Аня Мартинюк 03 жовтня 2019, 07:07
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Сінді Кроуфорд розкрила один із секретів боротьби зі старінням

53-річна Сінді Кроуфорд зізналась, що для боротьби зі старінням вона проводить декілька щоденних ритуалів. Про один із них вона вирішила розповісти.

Новину передає «Преса України».

Сінді Кроуфорд, одна з найвідоміших моделей у світі, заявила, що у свої 53 роки вона щоранку відвідує сауну. Як відомо, знаменитість має домашню сауну. Зірка подіуму заявила, що так вона бореться зі зморшками.

Знімки із сауни знаменитість опублікувала на своїй сторінці у соцмережі. На них видно, що Кроуфорд сидить в короткому білому рушнику та з прикрасою на шиї. Крім того, знаменитість позувала з годинником на руці. Поруч з нею стояв термос з водою.

«Пропустила свій ранковий сеанс сауни. Нарешті вдома», - підписала вона знімки.

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