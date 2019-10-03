Україна оголосила бойкот турецькому готелю

Аня Мартинюк 03 жовтня 2019, 06:36

Турецький готель Polat Renaissance Hotel буде бойкотувати українська делегація. Причина – проведення в ньому турецько-економічного форуму.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що українські делегації та небайдужі до питання анексії Криму українці та інші люди не будуть зупинятися у готелі Polat Renaissance Hotel, що у стамбулі. Про це заявив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Як відомо, 1 жовтня в турецькому готелі пройшов «Турецько-кримський економічний форум».

«Надавши майданчик для проведення так званого кримського економічного форуму, готель Polat Renaissance Hotel в Стамбулі солідаризувався з російським окупантом. Відтепер в готелі не будуть зупинятися делегації з України. Сподіваємося, українські туристи теж зроблять такі висновки», - зазначив Сибіга у своєму мікроблозі.

Тим часом у турецькому МЗС заявили, що Анкара не змінила своєї позиції щодо Криму та цілісності України.

«Позиція Туреччини по Україні чітка. Ми підтримуємо територіальну цілісність України і не визнаємо незаконну і нелегітимну анексію Криму. У нас немає офіційного контакту з де-факто владою в Криму. Спроби легітимізувати анексію Криму не матимуть впливу на нашу політику», - відповіли у прес-службі міністерства.