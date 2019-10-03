Україна оголосила бойкот турецькому готелю

Сінді Кроуфорд розкрила один із секретів боротьби зі старінням 07:07
Конгрес США дав добро на продаж славнозвісних Javelin Україні 10:49
Бужанський про Вакарчука: Добре, що не просить провести закрите засідання на концерті у Мінську 09:38
Тимошенко попросила Зеленського роз'яснити формулу Штайнмаєра 08:58
Онищенко про мітинг у Києві: Утирки по типу Ляшка починають розхитувати ситуацію 07:47
Нова влада преспокійно намагається продовжувати згубну практику своїх попередників – Кочетков 07:13
Курсові ножиці та 42 грн за долар: Дубінський про курс валют в Україні 06:33
Для нормального життя українцю вистачить 4 тисячі гривень – Гончарук 13:32
Депутат «Слуги народу» закликав Порошенка віддати 3 млн грн винагороди йому 09:58
Цирк від Порошенка: Екслідер пообіцяв 3 млн грн за інформацію про нападників на Гонтареву 09:19
Новий Кабмін пообіцяв українцям більше безвізових країн 08:38
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Турецький готель Polat Renaissance Hotel буде бойкотувати українська делегація. Причина – проведення в ньому турецько-економічного форуму.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що українські делегації та небайдужі до питання анексії Криму українці та інші люди не будуть зупинятися у готелі Polat Renaissance Hotel, що у стамбулі. Про це заявив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.
Як відомо, 1 жовтня в турецькому готелі пройшов «Турецько-кримський економічний форум».
«Надавши майданчик для проведення так званого кримського економічного форуму, готель Polat Renaissance Hotel в Стамбулі солідаризувався з російським окупантом. Відтепер в готелі не будуть зупинятися делегації з України. Сподіваємося, українські туристи теж зроблять такі висновки», - зазначив Сибіга у своєму мікроблозі.
Тим часом у турецькому МЗС заявили, що Анкара не змінила своєї позиції щодо Криму та цілісності України.
«Позиція Туреччини по Україні чітка. Ми підтримуємо територіальну цілісність України і не визнаємо незаконну і нелегітимну анексію Криму. У нас немає офіційного контакту з де-факто владою в Криму. Спроби легітимізувати анексію Криму не матимуть впливу на нашу політику», - відповіли у прес-службі міністерства.
07:07: Сінді Кроуфорд розкрила один із секретів боротьби зі старінням
10:49: Конгрес США дав добро на продаж славнозвісних Javelin Україні
10:16: Кримські окупанти похизувались українськими туристами
09:38: Бужанський про Вакарчука: Добре, що не просить провести закрите засідання на концерті у Мінську
08:58: Тимошенко попросила Зеленського роз'яснити формулу Штайнмаєра
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.