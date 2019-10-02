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Конгрес США дав добро на продаж славнозвісних Javelin Україні

Аня Мартинюк 02 жовтня 2019, 10:49
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Конгрес США дав добро на продаж славнозвісних Javelin Україні

За даними іноземних ЗМІ у США погодились продати українській армії комплекси Javelin.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 жовтня, стало відомо, що у Конгресі США затвердили попереднє рішення про продаж комплексів Javelin Україні. Протитанкові комплекси остання зможе купити на суму 39 мільйонів доларів.

За даними Bloomberg, спочатку Держдеп США схвалив таку ідею, після чого Конгрес неофіційно підписав контракт.

Нагадаємо, раніше американська сторона передала українській армії переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin, однак не дозволила його використовувати на фронті, пояснюючи це тим, що раніше фіксувались випадки, коли американське озброєння потрапляло в руки російських бойовиків.

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