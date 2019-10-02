Кримські окупанти похизувались українськими туристами

Аня Мартинюк 02 жовтня 2019, 10:16

Окупанти Криму вкотре вирішили випустити заяву про те, що на півострів начебто масово напливають туристи з материкової України.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 жовтня, російські контрольовані ЗМІ повідомили, що з початку поточного року анексований Крим відвідало близько мільйона українських туристів. Таку заяву зробив так званий голова комітету кримського парламенту з питань туризму, курортів і спорту Олексій Черняк.

«Через пункти пропуску тільки за перші вісім місяців поточного року до Криму прибуло 900 тисяч туристів з України», - заявив путінський пропагандист.

За його словами, кримські курорти популярні навіть в оксамитовий сезон та на новорічні свята.

«Кримські курорти залишаються традиційним місцем масового відпочинку українських туристів, для яких Крим став регіоном комфортного, безпечного і доступного відпочинку», - зазначив він.