Бужанський про Вакарчука: Добре, що не просить провести закрите засідання на концерті у Мінську 09:38
Тимошенко попросила Зеленського роз'яснити формулу Штайнмаєра 08:58
Онищенко про мітинг у Києві: Утирки по типу Ляшка починають розхитувати ситуацію 07:47
Нова влада преспокійно намагається продовжувати згубну практику своїх попередників – Кочетков 07:13
Курсові ножиці та 42 грн за долар: Дубінський про курс валют в Україні 06:33
Для нормального життя українцю вистачить 4 тисячі гривень – Гончарук 13:32
Депутат «Слуги народу» закликав Порошенка віддати 3 млн грн винагороди йому 09:58
Цирк від Порошенка: Екслідер пообіцяв 3 млн грн за інформацію про нападників на Гонтареву 09:19
Новий Кабмін пообіцяв українцям більше безвізових країн 08:38
У Коболєва зарплата в 1000 разів більша, ніж у Зеленського – політик 07:30
Політик пояснив, чому порохоботи шукають привід для нового Майдану 11:19
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Максим Бужанський відреагував на заклик Святослава Вакарчука провести закрите засідання ВРУ. Уже традиційно, жартома.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 жовтня, депутат «Слуги народу» Максим Бужанський вкотре висміяв лідера партії «Голос» та гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що вдячний політику-співаку за те, що він не вимагає провести закрите засідання ВРУ щодо Донбасому прямо на своєму концерті в Мінську.
«Куди він помчав виспівувати прямо в той момент, коли голосували закон про оборону України», - додав депутат.
Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук вимагав провести закрите засідання Ради, на якому президент розповів би про узгоджену формулою Штайнмайера. До слова, 20 вересня Вакарчук відбув концерт у Мінську. Заради виступу він пропустив голосування за закони про оборону країни.
10:16: Кримські окупанти похизувались українськими туристами
09:38: Бужанський про Вакарчука: Добре, що не просить провести закрите засідання на концерті у Мінську
08:58: Тимошенко попросила Зеленського роз'яснити формулу Штайнмаєра
07:47: Онищенко про мітинг у Києві: Утирки по типу Ляшка починають розхитувати ситуацію
07:13: Нова влада преспокійно намагається продовжувати згубну практику своїх попередників – Кочетков
06:33: Курсові ножиці та 42 грн за долар: Дубінський про курс валют в Україні
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.