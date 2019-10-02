Бужанський про Вакарчука: Добре, що не просить провести закрите засідання на концерті у Мінську

Аня Мартинюк 02 жовтня 2019, 09:38

Максим Бужанський відреагував на заклик Святослава Вакарчука провести закрите засідання ВРУ. Уже традиційно, жартома.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 жовтня, депутат «Слуги народу» Максим Бужанський вкотре висміяв лідера партії «Голос» та гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що вдячний політику-співаку за те, що він не вимагає провести закрите засідання ВРУ щодо Донбасому прямо на своєму концерті в Мінську.

«Куди він помчав виспівувати прямо в той момент, коли голосували закон про оборону України», - додав депутат.

Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук вимагав провести закрите засідання Ради, на якому президент розповів би про узгоджену формулою Штайнмайера. До слова, 20 вересня Вакарчук відбув концерт у Мінську. Заради виступу він пропустив голосування за закони про оборону країни.