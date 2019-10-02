Тимошенко попросила Зеленського роз'яснити формулу Штайнмаєра

Аня Мартинюк 02 жовтня 2019, 08:58

Юлія Тимошенко вирішила покритикувати рішення Володимира Зеленського, який підтримує формулу Штайнмаєра.

Новину передає «Преса України».

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко прокоментувала рішення президента Володимира Зеленського, який зазначив, що Україна повідомила про узгодження тексту формули у відповідь на лист спецпредставника ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі Мартіна Сайдіка.

На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що формула Штайнмаєра неприпустима для країни. Навіть більше, політик вважає, що вона несе загрозу нацбезпеці.

«Ми звертаємося до президента з проханням терміново зібрати лідерів парламентських фракцій і детально пояснити, що підписано в Мінську та на які дії надана згода», - йдеться у її пості.

Нагадаємо, вчора, 1 жовтня, представники Національного корпусу почали акцію протесту проти формули Штайнмаєра.