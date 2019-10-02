Тимошенко попросила Зеленського роз'яснити формулу Штайнмаєра 08:58
Онищенко про мітинг у Києві: Утирки по типу Ляшка починають розхитувати ситуацію 07:47
Нова влада преспокійно намагається продовжувати згубну практику своїх попередників – Кочетков 07:13
Курсові ножиці та 42 грн за долар: Дубінський про курс валют в Україні 06:33
Для нормального життя українцю вистачить 4 тисячі гривень – Гончарук 13:32
Депутат «Слуги народу» закликав Порошенка віддати 3 млн грн винагороди йому 09:58
Цирк від Порошенка: Екслідер пообіцяв 3 млн грн за інформацію про нападників на Гонтареву 09:19
Новий Кабмін пообіцяв українцям більше безвізових країн 08:38
У Коболєва зарплата в 1000 разів більша, ніж у Зеленського – політик 07:30
Політик пояснив, чому порохоботи шукають привід для нового Майдану 11:19
Озвучено способи впоратись з болем, викликаним емоційним стресом 10:10
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Юлія Тимошенко вирішила покритикувати рішення Володимира Зеленського, який підтримує формулу Штайнмаєра.
Новину передає «Преса України».
Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко прокоментувала рішення президента Володимира Зеленського, який зазначив, що Україна повідомила про узгодження тексту формули у відповідь на лист спецпредставника ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі Мартіна Сайдіка.
На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що формула Штайнмаєра неприпустима для країни. Навіть більше, політик вважає, що вона несе загрозу нацбезпеці.
«Ми звертаємося до президента з проханням терміново зібрати лідерів парламентських фракцій і детально пояснити, що підписано в Мінську та на які дії надана згода», - йдеться у її пості.
Нагадаємо, вчора, 1 жовтня, представники Національного корпусу почали акцію протесту проти формули Штайнмаєра.
07:47: Онищенко про мітинг у Києві: Утирки по типу Ляшка починають розхитувати ситуацію
07:13: Нова влада преспокійно намагається продовжувати згубну практику своїх попередників – Кочетков
06:33: Курсові ножиці та 42 грн за долар: Дубінський про курс валют в Україні
13:56: Україна на порозі заморозків
13:32: Для нормального життя українцю вистачить 4 тисячі гривень – Гончарук
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.