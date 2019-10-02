Вагітна Ембер Роуз показала животик

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Модель Ембер Роуз, попри незручність пересування, прогулялась у Лос-Анджелесі. Зірка ледь помістила свій округлий живіт у костюм.
Новину передає «Преса України».
35-річна модель Ембер Роуз була помічена у червоному велюровому костюмі разом з бойфрендом Алексом Едварсом. Як відомо, знаменитість вагітна. Вона дещо набрала ваги, однак це зовсім не заважає їй гуляти Лос-Анджелесом у гламурних домашніх капцях.
Нагадаємо, не так давно вона записала прихильникам відео, на якому демонструє округлий живіт та заявляє, що наразі вона на 9 місяці вагітності.
«Так, це великий хлопчик», - зазначає вона на відео.
Зірка також розповіла, що їй важко пересуватись і вона в основному лежить у ліжку.
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