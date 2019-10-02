Вагітна Ембер Роуз показала животик

Аня Мартинюк 02 жовтня 2019, 08:27

Модель Ембер Роуз, попри незручність пересування, прогулялась у Лос-Анджелесі. Зірка ледь помістила свій округлий живіт у костюм.

Новину передає «Преса України».

35-річна модель Ембер Роуз була помічена у червоному велюровому костюмі разом з бойфрендом Алексом Едварсом. Як відомо, знаменитість вагітна. Вона дещо набрала ваги, однак це зовсім не заважає їй гуляти Лос-Анджелесом у гламурних домашніх капцях.

Нагадаємо, не так давно вона записала прихильникам відео, на якому демонструє округлий живіт та заявляє, що наразі вона на 9 місяці вагітності.

«Так, це великий хлопчик», - зазначає вона на відео.

Зірка також розповіла, що їй важко пересуватись і вона в основному лежить у ліжку.