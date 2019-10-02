Онищенко про мітинг у Києві: Утирки по типу Ляшка починають розхитувати ситуацію

Аня Мартинюк 02 жовтня 2019, 07:47

Олександр Онищенко прокоментував мітинг «Національного корпусу» під Офісом преидента. За його словами, не важко здогадатись, хто за ними стоїть.

Новину передає «Преса України».

Український політик Олександр Онищенко заявив у соцмережі, що «утирки по типу Ляшка» починають розхитувати ситуацію в країні. Такими словами він відреагував на мітинги під Офісом президента Володимира Зеленського.

«Не потрібно володіти інсайдерською інформацією, щоб зрозуміти, що буде відбуватися в найближчий тиждень», - додав він.

Відомо, що мітингувальники протестували проти підписання Україною «формули Штайнмайера». Раніше активісти уже закликали Зеленського не погоджуватися на реалізацію Мінських домовленостей за «формулою Штайнмайера». Мова йде про план, коли Україна вводить закон про вибори на Донбасі, після чого з кризових територій виводяться війська. Далі – вибори на Донбасі та особливий статус регіону.