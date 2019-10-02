Нова влада преспокійно намагається продовжувати згубну практику своїх попередників – Кочетков

Аня Мартинюк 02 жовтня 2019, 07:13

Олександр Кочетков прокоментував дії нового керівництва, які так нагадують дії попередньої влади. «Ніби як боремся, а на ділі кормимся».

Новину передає «Преса України».

Український політолог Олександр Кочетков звернув увагу на те, що нова влада України має в своїй команді відчайдушних порохолюбів. Він припустив, що президент Володимир Зеленський та його оточення спочатку не розбиралися в держуправлінні й економіці, тому вони звернулись до людей, які ніби розбираються.

Щодо порохолюбів він також зазначив наступне.

«Вони зараз чітко проводять економічну лінію минулої влади. Тобто, не рвуться (якщо взагалі збираються!) знижувати тарифи за енергоносії і комунальні платежі, замість лібералізації навпаки, посилюють фіскальну державу. Землю вони збираються продавати в точності з планом Петра Порошенка, який він склав на свій другий термін. Знову ж смішна спроба законами, а не системними діями врегулювати ігровий ринок і варварський видобуток бурштину - це теж дуже нагадує імітацію часів Петра Порошенко: ніби як боремся, а на ділі кормимся», - наголосив Кочетков.

Він нагадав, що Володимира Зеленського обрали не лише в якості протесту проти патологічної жадібності й лицемірства Порошенка, а через те, що українцям набридли державний рекет бізнесу, реальні доходи, не мотивовані підвищення тарифів на енергоносії і комуналку та інше.

«Більшу частину українців дістала саме збиткова, людиноненависницька економічна політика попередньої влади. І ось нова влада преспокійно намагається продовжувати згубну практику своїх попередників, єдино - шалено прискоривши нашу державну колимигу, яка неслася до обриву», - підкреслив Кочетков.