Курсові ножиці та 42 грн за долар: Дубінський про курс валют в Україні

Аня Мартинюк 02 жовтня 2019, 06:33

Депутат «Слуги народу» Олександр Дубінський прокоментував ситуацію з курсом долара в Україні.

Новину передає «Преса України».

Депутат ВРУ Олександр Дубінський зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в січні-серпні зріс на 10,6%. А саме до 7,2 млрд доларів. Тим часом курс американської валюти, долара, з початку 2019-го впав на 13%.

«Тобто, на обличчя так звані курсові ножиці - або спекулятивна диспропорція, коли економічно курс долара повинен зростати. Але замість цього він падає. І чим сильніше він падає, тим сильніше стискається пружина курсового відскоку», - зазначив представник «Слуги народу».

Для прикладу він додав, що стрес-тестах держбанків на наступний рік для «Оцінки потреби в капіталі» НБУ закладає курс 42 грн за долар.