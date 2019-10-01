Червоне м’ясо не несе загрози здоров’ю – дослідження

Аня Мартинюк 01 жовтня 2019, 15:00

Група міжнародних вчених заявила, що вживання червоного м’яса не несе серйозних ризиків для здоров’я. В результаті у науковому колі виникла дискусія.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 жовтня, стало відомо, що шкоду вживання червоного м’яса для здоров’я перебільшили. Нове дослідження, проведене групою міжнародних експертів показало, що червоне та оброблене м'ясо, ймовірно, не шкодить нашому здоров’ю.

Всесвітня організація охорони здоров'я класифікувала червоне і перероблене м'ясо як збудник раку. Органи охорони здоров'я в усьому світі закликають людей обмежити споживання червоного та обробленого м’яса, щоб зменшити ризик виникнення цього захворювання.

Раніше експерти зазначали, що люди, які вживають 90 г м'яса в день - що еквівалентно трьом тонким скибочкам смаженого м'яса - повинні скоротити споживання м'яса до 70 г. Захисники природи також закликали скоротити споживання м'яса, оскільки галузь тваринництва значно забруднює навколишнє середовище.

Міжнародна команда з 14 вчених, яку очолює Бредлі Джонстон, доцент кафедри охорони здоров'я в Університеті Далхоузі в Галіфаксі, Канада, зробила висновок, що любителі м'яса не повинні обмежувати себе.

«Виходячи з досліджень, ми не можемо з впевненістю сказати, що вживання червоного або обробленого м'яса викликає рак, діабет або серцеві захворювання», - заявив Бредлі Джонстон.

Критики дослідження зазначили в свою чергу, що багато учасників нового дослідження були молодими і навряд чи піддадуться хворобам за короткий проміжок часу. Дискусія з цього приводу триває.