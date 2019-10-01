Том Круз приїхав в Україну до Володимира Зеленського

Для нормального життя українцю вистачить 4 тисячі гривень – Гончарук 13:32
Депутат «Слуги народу» закликав Порошенка віддати 3 млн грн винагороди йому 09:58
Цирк від Порошенка: Екслідер пообіцяв 3 млн грн за інформацію про нападників на Гонтареву 09:19
Новий Кабмін пообіцяв українцям більше безвізових країн 08:38
У Коболєва зарплата в 1000 разів більша, ніж у Зеленського – політик 07:30
Політик пояснив, чому порохоботи шукають привід для нового Майдану 11:19
Озвучено способи впоратись з болем, викликаним емоційним стресом 10:10
На відновлення прифронтового Донбасу знадобиться не один бюджет України – Криклій 06:34
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Зірка кіно та режисер Том Круз прогулявся Києвом та навідався до президента України.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 жовтня, стало відомо, що у столичному метрополітені дійсно була помічена голлівудська зірка Том Круз. Стало відомо, що актор прибув в Україну на запрошення самого президента Володимира Зеленського.
Про це розповіли у прес-службі Офісу Президента. Відомо, що український лідер зустрівся із знаменитістю ще вчора ввечері, 30 вересня.
«Під час зустрічі Том Круз повідомив Володимиру Зеленському, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів. Це стало ще одним приводом, щоб відвідати нашу країну. Президент України зі свого боку розповів гостю про власний досвід роботи в кіно», - зазначили у прес-службі президента.
Зокрема, Зеленський розповів, що ВРУ прийняла закон про компенсації іноземним виробникам, які знімають фільми в Україні задля сприяння розвитку кіноіндустрії.
«Глава держави висловив переконання, що цей закон зробить Україну інвестиційно привабливою для потужних світових кіновиробників», - додали у прес-службі.
13:56: Україна на порозі заморозків
13:32: Для нормального життя українцю вистачить 4 тисячі гривень – Гончарук
09:58: Депутат «Слуги народу» закликав Порошенка віддати 3 млн грн винагороди йому
09:19: Цирк від Порошенка: Екслідер пообіцяв 3 млн грн за інформацію про нападників на Гонтареву
08:38: Новий Кабмін пообіцяв українцям більше безвізових країн
08:08: Одностатева сім’я Рікі Мартіна заведе четверту дитину
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.