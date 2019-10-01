Том Круз приїхав в Україну до Володимира Зеленського

Аня Мартинюк 01 жовтня 2019, 14:27

Зірка кіно та режисер Том Круз прогулявся Києвом та навідався до президента України.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 жовтня, стало відомо, що у столичному метрополітені дійсно була помічена голлівудська зірка Том Круз. Стало відомо, що актор прибув в Україну на запрошення самого президента Володимира Зеленського.

Про це розповіли у прес-службі Офісу Президента. Відомо, що український лідер зустрівся із знаменитістю ще вчора ввечері, 30 вересня.

«Під час зустрічі Том Круз повідомив Володимиру Зеленському, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів. Це стало ще одним приводом, щоб відвідати нашу країну. Президент України зі свого боку розповів гостю про власний досвід роботи в кіно», - зазначили у прес-службі президента.

Зокрема, Зеленський розповів, що ВРУ прийняла закон про компенсації іноземним виробникам, які знімають фільми в Україні задля сприяння розвитку кіноіндустрії.

«Глава держави висловив переконання, що цей закон зробить Україну інвестиційно привабливою для потужних світових кіновиробників», - додали у прес-службі.