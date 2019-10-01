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Україна на порозі заморозків

Аня Мартинюк 01 жовтня 2019, 13:56
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Україна на порозі заморозків

Український синоптик попередила, що тепло в країні різко змінить похолодання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 жовтня, синоптик Наталія Діденко попередила про прихід заморозків в Україну. У соцмережі вона зазначила, що завтра, 2 жовтня, в країні буде сонячно і тепло. Стовпчики термометрів покажуть +19+24 градусів.

«Єдине, що може порушити цю ідилію круглощокого низенького сонця з високими градусами - поривчастий вітер. У Києві завтра буде сухо і тепло, протягом дня за +20 градусів», - зазначила вона.

3 жовтня на Заході України очікується різке зниження температури повітря. Також пройдуть опади у вигляді дощу. 

«Надалі, до кінця тижня, похолодання охопить більшість України», - підсумувала вона.

 

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