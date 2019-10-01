Для нормального життя українцю вистачить 4 тисячі гривень – Гончарук

Аня Мартинюк 01 жовтня 2019, 13:32

Олексій Гончарук визнав, що нинішній прожитковий мінімум для українців занадто низький. Він розповів, що має статись, аби ситуація змінилась на краще.

Новину передає «Преса України».

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук виступив на брифінгу. Темою виступу став прожитковий мінімум в країні. За його словами, на сьогодні ця сума становить більше ніж 2007 грн.

Так, він вважає, що для нормального життя прожитковий мінімум повинен бути понад 4 тисячі гривень. Тим не менше, для такого ходу подій економіка повинна зрости мінімум на 33%.

«На нинішній прожитковий мінімум прожити складно. Це, скоріше, формальний мінімум. Реальна сума грошей, яка потрібна людині для того, щоб нормально жити, є набагато більшою», - йшлось у його заяві.

Прем’єр-міністр додав, що у найближчі роки такої картини досягти буде складно, однак Кабмін працюватиме у цьому напрямку.

Нагадаємо, у проекті держбюджету на наступний рік прожитковий з 1 січня передбачено на рівні 2102 грн на місяць, з 1 липня - 2197 грн в місяць, з 1 грудня - 2270 грн в місяць. Мова йде про працездатних осіб.