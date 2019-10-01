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В Україні стартував осінній призов

Аня Мартинюк 01 жовтня 2019, 10:29
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В Україні стартував осінній призов

Стало відомо, скільки укранців служитимуть у ЗСУ, ДССТ, ДПС та Нацгвардії в результаті осіннього призову.

Новину передає «Преса України».

1 жовтня в Україні стартував осінній призов на строкову службу. Кампанія триватиме до 31 грудня. Нагадаємо, на строкову службу можуть відправитись чоловіки віком від 20 до 27 років.

За попередніми даними, всього планується призвати 15,2 тис. українців. Зокрема, у ЗСУ відправиться 9 тисяч осіб, Нацгвардію - 4,4 тис. осіб, Держприкордонслужбу - 1 тис. осіб., Державну спеціальну службу транспорту - 800 осіб.

Як відомо, чоловіки з вищою освітою служитимуть 12 місяців, інші – 18 місяців. Варто зазначити, що призовники до виконання завдань в зоні ООС не залучаються.

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