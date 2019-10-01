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Олександр Дубінський розібрав ситуацію з Валерією Гонтаревою. Так, він закликав Петра Порошенка перерахувати три мільйони гривень йому за інформацію про «замовників».
Новину передає «Преса України».
Депутат ВРУ Олександр Дубінський прокоментував ситуацію з ексголовою Нбу Валерією Гонтаревою. Як відомо, нещодавно Петро Порошенко разом з дружиною відвідав свого особистого банкіра в Лондоні.
«Привіз їй футболку з малюнком, де у неї зламана нога та є напис «Нас не зламати». При цьому на картинці зламана ліва нова, а насправді права. При цьому раніше на відео для порошенківського журналу була зламана ліва нога. Вони вже там самі заплутались, які у них ногі зламані. Хто їх зламав та як. Ви ж розумієте, що це постановка для отримання політпритулку та представлення розкрадання Гонтаревою як боротьби за очищення банківської системи», - зазначив він.
Дубінський наголосив, що тепер Порошенко обіцяє нагороду у 3 мільйони гривень тому, хто дасть інформацію про так званих замовників замахів на Гонтареву.
«Ситуація досить проста. Я вважаю, що він повинен заплатити 3 млн грн особисто мені. Тому що замовником, скоріше за все є сам Петро Олексійович Порошенко. Адже саме Порошенко найбільше постраждає, якщо Гонтареву екстрадують в Україну і вона даватиме показання про об’єми крадіжок, які Порпошенко доручав їй виконувати, знищувати банки, допомогти певним банкам не розраховуватись з кредиторами, іншим банкам допомогти не повертати рефінансування і третім банкам просто допомогти померти просто, щоб вкрасти їх активи», - пояснив народний обранець зі «Слуги народу».
09:58: Депутат «Слуги народу» закликав Порошенка віддати 3 млн грн винагороди йому
09:19: Цирк від Порошенка: Екслідер пообіцяв 3 млн грн за інформацію про нападників на Гонтареву
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