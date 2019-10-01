Цирк від Порошенка: Екслідер пообіцяв 3 млн грн за інформацію про нападників на Гонтареву

Аня Мартинюк 01 жовтня 2019, 09:19

Петро Порошенко продовжує підігрувати Валерії Гонтаревій у її плані з неповернення в Україну. Екслідер пообіцяв винагороду за інформацію про її кривдників. Очевидно, що гроші залишаться при ньому.

Новину передає «Преса України».

Колишній український лідер Петро Порошенко залишив на своїй сторінці у соцмережі цікаве повідомлення. Так, він вирішив віддати три мільйони гривень тому, хто надасть йому інформацію про замовників нападів на його банкіра, ексголову НБУ Валерію Гонтареву.

«Щоб не дати не дуже активному слідству ніяких шансів на бездіяльність, прийняв рішення призначити винагороду до трьох мільйонів гривень. Це - тим, хто надасть достовірну інформацію про замовника і виконавців замахів на життя і майно Валерії Гонтаревої, яка дозволить залучити винних до відповідальності», - йдеться у повідомленні.

Колишній президент додав, коло підозрюваних не широке, однак важливо легальним способом покарати злочинців.

Нагадаємо, раніше політологи зазначали, що так звані напади на Гонтареву – це ініціатива самої Гонтаревої та її кола. Як відомо, одіозна ексбанкір не хоче повертатися в Україну, де може постати перед судом. Саме тому, вважають експерти, й були розіграні такі драматичні сцени як наїзд на неї в центрі Лондона, підпал автомобіля та будинку в Україні, які напередодні злочину ще й застрахували.