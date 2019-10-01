Новий Кабмін пообіцяв українцям більше безвізових країн

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Українські мандрівники можуть розраховувати на ще 14 країн, для поїздок в які візи будуть не потрібні. Перелік з’явився на сайті ВРУ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 жовтня, стало відомо, що у Кабміні запланували підписати угоди про безвіз ще з 14 країнами. Відбуватиметься це протягом 5 років. Як зазначається на сайті ВРУ, мова йде про країни, які не несуть імміграційної загрози.
«За наступні 5 років перелік [країн з безвізовим режимом для громадян України] буде розширено за рахунок Гватемали, Гренади, Коста-Ріки, Маврикію, Маршаллових островів, Монголії, Науру, Палау, Перу, Сальвадору, Самоа, Сен-Вінсент і Гренадін, Соломонових островів і Ямайки», - зазначено в документі.
Також відомо, що у 2020 році український уряд домовиться про збільшення терміну безвізового перебування українських туристів в Аргентині. Також заплановано спрощення режиму поїздок до Мексики.
Нагадаємо, не так давно українці отримали безві з Еквадором.
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