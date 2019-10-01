Одностатева сім’я Рікі Мартіна заведе четверту дитину

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Рікі Мартін повідомив, що розширить сім’ю. Допоможе йому в цьому сурогатна матір.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 жовтня, стало відомо, що співак Рікі Мартін та його чоловік Юан Йосеф матимуть четверту дитину. Уже традиційно народжуватиме їм потомство сурогатна матір.
Про радісну звістку у сім’ї Мартін розповів, приймаючи нагороду на Національній вечері за пропаганду прав ЛГБТ та свою благодійність у Вашингтоні.
У своїй промові Рікі Мартін зізнався у коханні Йосефу.
«Йосеф, я не бачу тебе, але ти мій чоловік, я люблю тебе. Мої прекрасні близнюки, Валентино і Маттео, вони теж тут, я вас всім серцем люблю. Люсія, моя дівчинка, яка тут не з нами, вона залишилася вдома з бабусею, але вона теж світло мого життя», - зазначив співак.
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