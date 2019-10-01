У Коболєва зарплата в 1000 разів більша, ніж у Зеленського – політик

Аня Мартинюк 01 жовтня 2019, 07:30

Олександр Онищенко звернув увагу на колосальну зарплату Андрія Коболєва. Він також поцікавився, чи корисний цей кадр Україні.

Новину передає «Преса України».

Український політик Олександр Онищенко зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв обходиться державі рівно в 1000 разів більше, ніж президент України.

«Пан Коболєв щомісяця отримує зарплату в розмірі 28 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ, а Володимир Олександрович, заробляє рівно в 1000 разів менше - 28 тисяч гривень на місяць», - зазначив Онищенко.

У своєму пості він також поцікавився, чи Коболєв дійсно в тисячу разів корисніший для України, ніж Володимир Зеленський?

«Маю великі сумніви», - підсумував він.

Інтернет-спільнота одразу ж перепитала, чи не помилився Онищенко, адже сума колосальна. У коментарях також зазначили, що Коболєв, очевидно, ще з кимось ділиться.