Ілюстратор висміяв президента України

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Богдан Процишин вирішив показати, як він бачить інцидент з Зеленським та Бабиним Яром.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 вересня, український ілюстратор Богдан Процишин представив нове творіння. Так, він відреагував колажем на неявку президента Володимира Зеленського у Бабиному Яру з нагоди річниці пам’яті жертв.
На своїй сторінці у соцмережі він представив колаж, на якому Зеленський стоїть з букетом квітів, а за ним знаходиться олігарх Ігор Коломойський.
«- В Бабин - квіти. І не перепутай, Кутузов!» - такий підпис ілюстратор додав до своєї роботи.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Володимир Зеленський таки навідався у Бабин Яр, однак без журналістів.
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