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Олександр Онищенко прокоментував заклики прихильників Петра Порошенка опублікувати розмову Зеленського та Путіна. За його словами, циркачі-порохоботи бояться переважної більшості населення України.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 вересня, політик Олександр Онищенко відреагував на заклики порохоботів до влади опублікувати розмову Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.
«Навіщо? Там просто немає образ, там немає криків: «Слава Україні», немає погроз, і іншого лайна. Зеленський розмовляв з повагою, це зрозуміло всім. Після публікації розмови ЗМІ почнуть розносити інформацію, що Зеленський здав країну, потрібен терміново майдан», - заявив Онищенко
Він також додав, що «8 відсотків» відразу побіжать.
«А що заважає їм зараз піти влаштувати майдан? Страх. Вони бояться, що якщо він буде без приводу, то 73% можуть об'єднатися і покласти край цирку, а так начебто привід є на бунт», - підсумував він.
11:19: Політик пояснив, чому порохоботи шукають привід для нового Майдану
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