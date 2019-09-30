Політик пояснив, чому порохоботи шукають привід для нового Майдану

Аня Мартинюк 30 вересня 2019, 11:19

Олександр Онищенко прокоментував заклики прихильників Петра Порошенка опублікувати розмову Зеленського та Путіна. За його словами, циркачі-порохоботи бояться переважної більшості населення України.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 вересня, політик Олександр Онищенко відреагував на заклики порохоботів до влади опублікувати розмову Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

«Навіщо? Там просто немає образ, там немає криків: «Слава Україні», немає погроз, і іншого лайна. Зеленський розмовляв з повагою, це зрозуміло всім. Після публікації розмови ЗМІ почнуть розносити інформацію, що Зеленський здав країну, потрібен терміново майдан», - заявив Онищенко

Він також додав, що «8 відсотків» відразу побіжать.

«А що заважає їм зараз піти влаштувати майдан? Страх. Вони бояться, що якщо він буде без приводу, то 73% можуть об'єднатися і покласти край цирку, а так начебто привід є на бунт», - підсумував він.