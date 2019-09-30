Тиждень в Україні стартує з тепла – синоптик

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Наталія Діденко порадувала українців новим прогнозом погоди. За її словами, буде тепло, проте вітряно.
Новину передає «Преса України».
Український синоптик Наталія Діденко розповіла про погоду в останній день вересня. За її прогнозом, на українців чекає тепла повітряна маса.
«В межах України 30-го вересня очікується +18+24, а на півдні до +25 градусів. Дощі ймовірні на Заході та місцями на Півночі, на решті території переважатиме суха погода», - заявила вона.
За прогнозом Діденко, також перший день тижня супроводжуватиметься сильним вітром. Крім того, кияни можуть розраховувати на денну температуру близько +20 градусів.
«Ймовірність дощу незначна. Вересневі валізи вже майже спаковані)», - підсумувала вона.
Нагадаємо, раніше народний синоптик Володимир Деркач прогнозував, що початок жовтня буде теплим.
11:19: Політик пояснив, чому порохоботи шукають привід для нового Майдану
10:10: Озвучено способи впоратись з болем, викликаним емоційним стресом
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