Тиждень в Україні стартує з тепла – синоптик

Аня Мартинюк 30 вересня 2019, 10:41

Наталія Діденко порадувала українців новим прогнозом погоди. За її словами, буде тепло, проте вітряно.

Новину передає «Преса України».

Український синоптик Наталія Діденко розповіла про погоду в останній день вересня. За її прогнозом, на українців чекає тепла повітряна маса.

«В межах України 30-го вересня очікується +18+24, а на півдні до +25 градусів. Дощі ймовірні на Заході та місцями на Півночі, на решті території переважатиме суха погода», - заявила вона.

За прогнозом Діденко, також перший день тижня супроводжуватиметься сильним вітром. Крім того, кияни можуть розраховувати на денну температуру близько +20 градусів.

«Ймовірність дощу незначна. Вересневі валізи вже майже спаковані)», - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Володимир Деркач прогнозував, що початок жовтня буде теплим.