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Джессіка Мой розкрила секрет, як перестати відчувати себе погано в результаті стресу.
Новину передає «Преса України».
Лікар фізичної терапії та сертифікований інструктор з йоги Джессіка Мой вирішила поділитися важливою інформацією. За її словами, є способи впоратися з фізичним болем, який був викликаний емоційним чи психічним стресом.
«Спробуйте тілесні відчуття. Почавши свій день, спробуйте зробити сканування тіла. На мить закрийте очі і почніть прощупувати пальці ніг. Потім перемістіть свій шлях до інших частин тіла й до голови», - зазначила вона.
Мой також наполягає на тому, що організму варто дати те, що він просить.
«Дайте організму їжу, яку він любить, або приємну активність. Це позитивно повпливає на вас», - додала вона.
Мой особливо наголосила, що попри необхідність виконувати сидячу роботу, треба час від часу робити розтяжки та прогулюватись.
«Тоді організму легше буде справитися зі стресом і ви не відчуватимете болю в тілі. Або ж він буде менш помітним, ніж завжди», - підсумувала вона.
11:19: Політик пояснив, чому порохоботи шукають привід для нового Майдану
10:10: Озвучено способи впоратись з болем, викликаним емоційним стресом
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