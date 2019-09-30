Озвучено способи впоратись з болем, викликаним емоційним стресом

Аня Мартинюк 30 вересня 2019, 10:10

Джессіка Мой розкрила секрет, як перестати відчувати себе погано в результаті стресу.

Новину передає «Преса України».

Лікар фізичної терапії та сертифікований інструктор з йоги Джессіка Мой вирішила поділитися важливою інформацією. За її словами, є способи впоратися з фізичним болем, який був викликаний емоційним чи психічним стресом.

«Спробуйте тілесні відчуття. Почавши свій день, спробуйте зробити сканування тіла. На мить закрийте очі і почніть прощупувати пальці ніг. Потім перемістіть свій шлях до інших частин тіла й до голови», - зазначила вона.

Мой також наполягає на тому, що організму варто дати те, що він просить.

«Дайте організму їжу, яку він любить, або приємну активність. Це позитивно повпливає на вас», - додала вона.

Мой особливо наголосила, що попри необхідність виконувати сидячу роботу, треба час від часу робити розтяжки та прогулюватись.

«Тоді організму легше буде справитися зі стресом і ви не відчуватимете болю в тілі. Або ж він буде менш помітним, ніж завжди», - підсумувала вона.