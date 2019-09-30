Відомий карикатурист зобразив страх Путіна

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Російський карикатурист присвятив Путіну нову картинку. Інтернет-спільноті робота сподобалась.
Новину передає «Преса України».
Карикатурист Сергій Йолкін представив свою чергову роботу. Так, він присвятив нову карикатуру президенту РФ Володимиру Путіну. Митець показав, чого боїться кремлівський лідер.
На малюнку видно як Путін ховається за занавісом, по інший бік якого стоїть натовп людей з табличками «Набрид». Тим часом Путін промовляє «Знаю».
Інтернет-спільнота одразу ж оцінила карикатуру.
«Відступати нікуди, за нами Гаага!» - з'явилось у коментарях.
06:34: На відновлення прифронтового Донбасу знадобиться не один бюджет України – Криклій
14:05: Сенсаційна зірка Alyona Alyona представила нове відео (ВІДЕО)
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