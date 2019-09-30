Дочка Сінді Кроуфорд засвітила груди

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Кая Гербер взяла участь у черговому великому показі мод. На цей раз їй довелось представляти відвертий наряд від Валентіно.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 вересня, стало відомо, що дочка Сінді Кроуфорд та Ренде Гербер взяла участь у показі мод від Валентіно. 18-річна модель Кая Гербер демонструвала діловий наряд з натяком на зухвалість. Так, її блуза повністю просвічувалась, а білизни під нею не було.
Шоу проходило у Парижі в рамках колекції Valentino Ready to Wear весна-літо 2020 року.
«Модель випромінювала гламур, коли вона безтурботно проходила у сміливій чисто чорній блузі з вузлом спереду, яка поєднувалась із чорним блейзером», - відзначили експерти.
Варто зазначити, що Кая Гербер наразі є однією з найбільш перспективних моделей індустрії моди. Вона також нещодавно стала головою на Паризькому тижні моди.
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