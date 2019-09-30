Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Тимошенко закликала підтримати Зеленського
  • Лукашенка запросили до Криму
  • Дубінськй про рішення облради Київщини: Людям – вищі тарифи, губернатору – преміум авто

Зеленський таки відвідав «Бабин Яр»

Аня Мартинюк 30 вересня 2019, 08:17
Версія для друку
Зеленський таки відвідав «Бабин Яр»

Володимир Зеленський відвідав меморіальний комплекс «Бабин Яр». Однак уже без журналістських відеокамер.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що президент України Володимир Зеленський хоч і пропустив урочистості до Дня пам’яті жертв у Бабиному Яру, він все ж відвідав меморіальний комплекс.

Так, український лідер прибув у «Бабин Яр» сам та без камер.

Як повідомлялось раніше, журналіст Аркадій Бабченко розкритикував Володимира Зеленського за те, що він на посту президента не відвідав «Бабин Яр». Після цього «врятований» СБУ журналіст знову попросив грошей для свого існування.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції