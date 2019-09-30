Зеленський таки відвідав «Бабин Яр»

Аня Мартинюк 30 вересня 2019, 08:17

Володимир Зеленський відвідав меморіальний комплекс «Бабин Яр». Однак уже без журналістських відеокамер.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що президент України Володимир Зеленський хоч і пропустив урочистості до Дня пам’яті жертв у Бабиному Яру, він все ж відвідав меморіальний комплекс.

Так, український лідер прибув у «Бабин Яр» сам та без камер.

Як повідомлялось раніше, журналіст Аркадій Бабченко розкритикував Володимира Зеленського за те, що він на посту президента не відвідав «Бабин Яр». Після цього «врятований» СБУ журналіст знову попросив грошей для свого існування.