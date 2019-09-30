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Укрзалізницю планують розділити на три компанії

Аня Мартинюк 30 вересня 2019, 07:46
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Укрзалізницю планують розділити на три компанії

Владислав Криклій зробив важливу заяву. За його словами, Укрзалізницю доцільно розділити.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що Міністерство інфраструктури має план розділити держпідприємство Укрзалізниця на 3 компанії. Відповідну заяву зробив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Ми плануємо створити три окремі компанії з Укрзалізниці. ... Ми розробляємо з парламентаріями спільно відповідний законопроект», - зазначив він.

Так, Кирилій пояснив, що один оператор відповідатиме за доступ до інфраструктури. А саме про капітальні вкладення. Другий оператор займатиметься пасажирськими перевезеннями, а третій – вантажними перевезеннями.

Як повідомлялось раніше, в Укрзалізниці ініціюють скорочення кількості провідників.

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