Укрзалізницю планують розділити на три компанії

Аня Мартинюк 30 вересня 2019, 07:46

Владислав Криклій зробив важливу заяву. За його словами, Укрзалізницю доцільно розділити.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що Міністерство інфраструктури має план розділити держпідприємство Укрзалізниця на 3 компанії. Відповідну заяву зробив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Ми плануємо створити три окремі компанії з Укрзалізниці. ... Ми розробляємо з парламентаріями спільно відповідний законопроект», - зазначив він.

Так, Кирилій пояснив, що один оператор відповідатиме за доступ до інфраструктури. А саме про капітальні вкладення. Другий оператор займатиметься пасажирськими перевезеннями, а третій – вантажними перевезеннями.

Як повідомлялось раніше, в Укрзалізниці ініціюють скорочення кількості провідників.