Укрзалізницю планують розділити на три компанії

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Владислав Криклій зробив важливу заяву. За його словами, Укрзалізницю доцільно розділити.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що Міністерство інфраструктури має план розділити держпідприємство Укрзалізниця на 3 компанії. Відповідну заяву зробив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
«Ми плануємо створити три окремі компанії з Укрзалізниці. ... Ми розробляємо з парламентаріями спільно відповідний законопроект», - зазначив він.
Так, Кирилій пояснив, що один оператор відповідатиме за доступ до інфраструктури. А саме про капітальні вкладення. Другий оператор займатиметься пасажирськими перевезеннями, а третій – вантажними перевезеннями.
Як повідомлялось раніше, в Укрзалізниці ініціюють скорочення кількості провідників.
06:34: На відновлення прифронтового Донбасу знадобиться не один бюджет України – Криклій
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