Бабченко покритикував Зеленського та попросив грошей

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Аркадій Бабченко вкотре нагадав про себе у соцмережі. Журналіст присвятив президенту України пост та не забув попросити для себе грошей.
Новину передає «Преса України».
«Врятований» журналіст Аркадій Бабченко видав черговий пост у соцмережі. Так, він вирішив прокоментувати відсутність президента Володимира Зеленського в Бабиному Яру. Як відомо, вчора, 29 вересня, в Україні відзначали День пам'яті жертв у Бабиному Яру.
За словами Бабченка, «є людина Володимир Зеленський і є Президент України». Журналіст зазначив, що «людина Зеленський» може робити що завгодно, а президент – ні.
«Сьогодні вперше Президента України в Бабиному Яру не було. А де була і що робила людина Володимир Зеленський - не має ніякого значення. Володимир Олександрович просто абсолютно, абсолютно, геть не розуміє, куди і навіщо він потрапив. На добраніч», - написав Бабченко.
Після цього журналіст уже традиційно додав список з 8 рахунків, на які він очікує, що небайдужі люди підкинуть йому грошей.
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