Бабченко покритикував Зеленського та попросив грошей

Аня Мартинюк 30 вересня 2019, 07:10

Аркадій Бабченко вкотре нагадав про себе у соцмережі. Журналіст присвятив президенту України пост та не забув попросити для себе грошей.

Новину передає «Преса України».

«Врятований» журналіст Аркадій Бабченко видав черговий пост у соцмережі. Так, він вирішив прокоментувати відсутність президента Володимира Зеленського в Бабиному Яру. Як відомо, вчора, 29 вересня, в Україні відзначали День пам'яті жертв у Бабиному Яру.

За словами Бабченка, «є людина Володимир Зеленський і є Президент України». Журналіст зазначив, що «людина Зеленський» може робити що завгодно, а президент – ні.

«Сьогодні вперше Президента України в Бабиному Яру не було. А де була і що робила людина Володимир Зеленський - не має ніякого значення. Володимир Олександрович просто абсолютно, абсолютно, геть не розуміє, куди і навіщо він потрапив. На добраніч», - написав Бабченко.

Після цього журналіст уже традиційно додав список з 8 рахунків, на які він очікує, що небайдужі люди підкинуть йому грошей.