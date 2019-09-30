На відновлення прифронтового Донбасу знадобиться не один бюджет України – Криклій

Аня Мартинюк 30 вересня 2019, 06:34

Владислав Криклій нагадав, що для боротьби з наслідками війни на Донбасі треба залучити чималі суми. Він розповів, хто може допомогти.

Новину передає «Преса України».

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зробив важливу заяву про відновлення Донбасу. За його словами, щоб відновити прифронтові території Донбасу треба декілька бюджетів України.

«Це великі гроші. Це точно не можуть підняти один річний бюджет або навіть два річних бюджети (України). Це треба говорити про більш далекі горизонти. Тому що, наприклад, запорізький міст - це приблизно 14-15 млрд грн. А весь дорожній фонд - 74 млрд грн», - зазначив він.

Криклій наголосив, що першочергово треба відновлювати інфраструктури азовських і східних регіонів. Він додав, що українська сторона активно веде переговори з міжнародними партнерами.

«Ми як раз спілкуємося з міжнародними організаціями дуже активно і з посольствами, зокрема, щодо наших транскордонних проектів. Словаччина, Румунія, Польща. Ми постійно в спілкуванні, напрацьовуємо інші інфраструктурні проекти. Міжнародні організації готові допомагати дуже активно», - підсумував Криклій.