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Аlyona Аlyona порадувала прихильників новою відеороботою. Так, вона випустила 11 кліп.
Новину передає «Преса України».
Українська виконавиця Аlyona Аlyona відсвяткувала річницю кар’єри новим кліпом на сингл «Завтра». Відеоробота стала 11 на рахунку. Так, зірка вирішила показати свої будні. А саме репетиції, концерти, переїзди.
У кліпі також знялись Onuka, Noize MC та Skepta.
Як повідомлялось раніше, Аlyona Аlyona, вона ж Альона Саварненко, раніше працювала вихователькою у дитсадку на Київщині.
14:05: Сенсаційна зірка Alyona Alyona представила нове відео (ВІДЕО)
12:58: Ідею Зеленського про безкоштовну комуналку не розглядатимуть
12:34: Порошенко поїхав до Гонтаревої не фрукти передавати – політик
11:59: Названо найбільші країни-покупці українського шоколаду
11:31: Війна на Донбасі забрала життя ще одного захисника країни
11:00: У Білорусі намагаються приховати інформацію про концерт Вакарчука
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