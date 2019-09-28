Сенсаційна зірка Alyona Alyona представила нове відео (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 28 вересня 2019, 14:05

Аlyona Аlyona порадувала прихильників новою відеороботою. Так, вона випустила 11 кліп.

Новину передає «Преса України».

Українська виконавиця Аlyona Аlyona відсвяткувала річницю кар’єри новим кліпом на сингл «Завтра». Відеоробота стала 11 на рахунку. Так, зірка вирішила показати свої будні. А саме репетиції, концерти, переїзди.

У кліпі також знялись Onuka, Noize MC та Skepta.

Як повідомлялось раніше, Аlyona Аlyona, вона ж Альона Саварненко, раніше працювала вихователькою у дитсадку на Київщині.