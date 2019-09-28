Шарій поспілкувався з ПЄСівцем Гончаренком (ВІДЕО)

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Анатолій Шарій з’явився в ефірі одного з українських телеканалів. Так, він вирішив поспілкуватись з Олексієм Гончаренком.
Новину передає «Преса України».
Український журналіст Анатолій Шарій провів теледебати з представником команди Петра Порошенка Олексієм Гончаренком. Наразі він входить в партію Європейська солідарність експрезидента. Сторони поспілкувались на тему держфінансування партіям, за якими не стоять олігархи та які набрали більше 2% голосів на виборах.
Як відомо, партія Анатолія Шарія якраз подолала двовідсотковий бар’єр. За словами Гончаренка, українці не повинні платити партіям, які знаходяться «десь далеко».
Інтернет-спільнота в результаті гостро висловилась про підопічного Порошенка.
«Дивлюся на цього ідіота Гончаренка і диву даюсь як в Одесі могли за нього проголосувати», - з’явилось в коментарях.
«Є три речі на які можна дивитися вічно як біжить вода як горить вогонь і як п*** Льошу в Сімферополі», - зазначила інтернет-спільнота.
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12:34: Порошенко поїхав до Гонтаревої не фрукти передавати – політик
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