Крим не наш: Винник зробив гучну заяву (ВІДЕО)

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Співак Олег Винник дав нове інтерв’ю, в якому висловився з приводу анексії Криму.
Новину передає «Преса України».
Українська пісенна зірка Олег Винник нещодавно був розкритикований через участь в російському проекті «Усім мир». Нагадаємо, російські знаменитості та український співак знялись у кліпі, мета якого пропаганда миру.
Коментуючи бурхливу реакцію українців з приводу відео, Винник зазначивнаступне.
«Коли ти кричиш: «Наш Крим!» ... А він не наш, на сьогоднішній день. Ми маємо те, що маємо, це факт. І ми будемо все ще кричати, що наш? Чому ж, ми нічого не вирішуємо», - заявив він.
Він також зазначив, що взяв участь у російському проекті виключно до Міжнародного дня миру.
12:58: Ідею Зеленського про безкоштовну комуналку не розглядатимуть
12:34: Порошенко поїхав до Гонтаревої не фрукти передавати – політик
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