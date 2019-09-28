Крим не наш: Винник зробив гучну заяву (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 28 вересня 2019, 13:21

Співак Олег Винник дав нове інтерв’ю, в якому висловився з приводу анексії Криму.

Новину передає «Преса України».

Українська пісенна зірка Олег Винник нещодавно був розкритикований через участь в російському проекті «Усім мир». Нагадаємо, російські знаменитості та український співак знялись у кліпі, мета якого пропаганда миру.

Коментуючи бурхливу реакцію українців з приводу відео, Винник зазначивнаступне.

«Коли ти кричиш: «Наш Крим!» ... А він не наш, на сьогоднішній день. Ми маємо те, що маємо, це факт. І ми будемо все ще кричати, що наш? Чому ж, ми нічого не вирішуємо», - заявив він.

Він також зазначив, що взяв участь у російському проекті виключно до Міжнародного дня миру.