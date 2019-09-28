Ідею Зеленського про безкоштовну комуналку не розглядатимуть

Аня Мартинюк 28 вересня 2019, 12:58

Юлія Соколовська попередила, що наразі очікувати скасування плати за комуналку літніми людьми не варто.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 вересня, стало відомо, що у Мінсоцполітики поки не розглядатимуть ідею президента Володимира Зеленського про безкоштовну комуналку людям старше 70 років. Міністр соціальної політики Юлія Соколовська зазначила, що наразі увага акцентована на продовженні політики субсидій.

«Ми говорили з президентом, в тому числі і на цю тему. Президент озвучував цю ідею більш широко. У нього є бажання, щоб люди на пенсії жили гідно. Також він хоче, щоб Україна була країною, де хочеться провести старість», - додала міністр.

Соколовська додала, що коли люди нічого не платять, вони не економлять й не думають, хто за них платить.

«У цьому контексті ми подивилися на систему субсидій і побачили, що в середньому сім'ї субсідіантов платять за комунальні послуги близько 10% свого доходу. Чесно, це не такі великі гроші, але вони стимулюють людей до економного використання енергоресурсів», - підсумувала вона.