Порошенко поїхав до Гонтаревої не фрукти передавати – політик

Аня Мартинюк 28 вересня 2019, 12:34

Олександр Онищенко прокоментував публікацію Петра Порошенка. Останній, як відомо, раптово вирішив провідати свого банкіра.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 вересня, український політик Олександр Онищенко відреагував на фото, яке колишній президент України Петро Порошенко опублікував на своїй сторінці у соцмережі.

Як відомо, одіозний колишній лідер представив фото з дружиною Мариною та своїм особистим банкіром Валерією Гонтаревою.

«Його пост переказувати не буду, там занадто багато слів підтримки і лестощів. Забавно, що до цього вона писала про те, що Петя їй навіть не подзвонив, коли спалили її будинок. впевнений, що їздив він не фрукти їй передати, а переконати Гонтареву не наговорити зайвого в разі її арешту. Зійшлися вони на тому, що до кінця будуть прикривати один одного. А по іншому і не могло бути», - написав Онищенко.